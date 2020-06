Prima ediție Acces Direct de weekend, fără Vulpița! Câți oameni s-au uitat la emisiune

12:50

Evaluarea Națională s-a desfășurat în condiții speciale în acest an, din cauza epidemiei de coronavirus, iar elevii au încercat să se adapteze noilor măsuri. Dacă examenul s-a desfășurat fără probleme, nu același lucru se poate spune și despre rezultate. Au apărut discrepanțe uriașe între notele obținute inițial și cele venite în urma contestațiilor. S-au înregistrat […]