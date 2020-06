Cum au fost interceptați hoții de pe Otopeni care au făcut o pagubă de aproape 800.000 de euro

13:20

Coronavirus în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni că alte 22 de persoane au murit din cauza virusului COVID-19. În plus, pe teritoriul țării noastre există 26.582 cazuri de infecție cu noul coronavirus. Dintre pacienții confirmați pozitiv, 18.912 au fost declarați vindecați și externați. CITEȘTE ȘI: ALERTĂ ÎN ÎNTREAGA LUME! PANDEMIA DE CORONAVIRUS A […] The post Coronavirus în România. 22 de decese în 24 de ore. Bilanțul infectărilor a ajuns la 26.582 appeared first on Cancan.ro.