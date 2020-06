Leon, fiul lui Kamara, va trece printr-o nouă intervenție chirugicală: ”Ne cam sperie un pic…”

14:50

Să cumperi produse alimentare de la vânzătorii ambulanți de pe plajă reprezintă un risc, în principal din cauza faptului că numărul de cazuri noi de coronavirus a explodat în ultimele zile. Nimeni nu știe în ce condiții sunt preparate gogoșile, plăcintele sau porumbul fiert.