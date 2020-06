Sora tânără a unui medic din București a murit de COVID-19, după o singură greșeală făcută în public. Ce i-a adus sfârșitul

18:20

Cel puțin 30 de persoane au murit și alte câteva zeci, după coliziunea a două feriboturi. Mai mulți pasageri au fost blocați în cabine din cauza accidentului. Coliziune între două feriboturi a avut loc în Bangladesh, în apropierea capitalei Dhaka. Nava Morning Bird s-a răsturnat după o coliziune cu o altă navă din râul Buriganga, […]