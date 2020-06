Rezultate OFICIALE Bacalaureat 2020, pe județe. Ce note au luat elevii la fiecare probă în parte, la BAC

18:40

Autoritățile sunt în alertă după ce un focar de coronavirus a fost identificat la un cămin de bătrâni din Bacău. Direcția de Sănătate Publică anunță că la Complexul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Hârja, județul Bacău, se află 6 persoane infectate cu Covid-19, 3 beneficiari ai centrului și 3 angajați. Specialiștii se așteaptă la mai mulți […]