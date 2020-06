Bacalaureat 2020. La ce oră se afişează, de fapt, rezultatele la BAC

19:40

Vreme de aproape un an, o rețea bine pusă la punct, care acționa pe Aeroportul Otopeni, a furat sistematic produse de lux din containerele duty-free, creând un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro. CANCAN.RO a intrat în posesia unor documente exclusive, care arată cum au fost interceptați hoții. În dosarul furturilor de pe Otopeni sunt […] The post Cum au fost interceptați hoții de pe Otopeni care au făcut o pagubă de aproape 800.000 de euro appeared first on Cancan.ro.