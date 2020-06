Analiza cazurilor de COVID-19 în România până la 28 iunie 2020 (CNSCBT)

09:30

Primul Târg Internaţional Dada s-a desfăşurat între 30 iunie şi 25 august 1920 într-o galerie de artă din Berlin deţinută de Dr. Otto Burchard, expert în ceramică chinezească din perioada Song, notează articolul ''Introduction to the First International Dada Fair'', de Wieland Herzfelde şi Brigid Doherty, publicat pe platforma www.jstor.org.''Întreaga încrengătură a mişcării internaţionale Dada se va reuni la expoziţia - monstru'', au informat organizatorii într-un comunicat de presă. Cu 180 de exponate şi 31 de participanţi, Târgul Dada a reprezentat cea mai importantă manifestare publică a dadaiştilor din Germania.Evenimentul a fost organizat de George Grosz, pictor şi grafician german căruia i-a fost atribuit şi rangul militar de ''mareşal'' pe afişul evenimentului, Raoul Hausmann, pictor şi scriitor austriac supranumit ''Dadasopher'', şi de artistul german John Heartfield supranumit ''Monteurdada''. Cei trei artişti publicaseră împreună revista ''Der Dada'' la Berlin (1919), conform ''Dicţionarului de artă modernă şi contemporană'' (Constantin Prut, Editura Polirom, 2016).Broşura de prezentare a evenimentului a fost realizată de John Heartfield, care a optat pentru un format de ziar având în vedere că nu avea să fie o manifestare de snobi, evidenţiază articolul ''Rebellion and anti-art. Catalogue for the First International Dada Fair'', publicat pe https://berlinischegalerie.de.Tipărită în culorile roşu şi negru pe o reproducere fotolitografică după montajul lui John Heartfield ''Life and Activity in Universal City at 12:05 in the Afternoon'', coperta catalogului anunţa ''expoziţie şi vânzare de produse Dada''. Aceste ''produse'' - montaje fotografice, instalaţii şi postere - reprezentau proteste la istoria recentă, acte de rebeliune împotriva valorilor burgheze şi a opiniilor consacrate. Printre altele, a fost scos la vânzare şi un set de zece litografii create de Grosz, intitulat ''Gott mit uns'' ("Dumnezeu cu noi").Otto Burchard a garantat evenimentul cu o investiţie de 1.000 de mărci, câştigându-şi astfel titulatura de ''Financedada''. Coperta broşurii de prezentare expunea şi termenul ''Aufhebung'' - cuvântul dadaist pentru ceea ce făcea mişcarea pentru comerţul din lumea artelor, evidenţiind că Târgul Dada ''a susţinut'' comerţul de artă până la punctul în care a lansat produsele dadaiste pe piaţă. Totuşi, Târgul Dada a eşuat în antreprenoriatul comercial. Deşi se percepea admirabila taxă de 3,30 mărci şi încă 1,70 mărci pentru catalog, publicat cu trei săptămâni înainte de eveniment, dadaiştii nu au reuşit să vândă suficient încât să obţină profit, aminteşte articolul ''Introduction to the First International Dada Fair''.Un succes mai mare decât vânzările le-au avut eforturile de publicitate ale dadaiştilor pentru Târgul Dada în presa scrisă germană şi internaţională. Fotografii de la Târgul Dada au apărut în revistele săptămânale din Amsterdam, Milano, Roma şi Boston. De asemenea, evenimentul a fost relatat şi a primit recenzii atât în Germania cât şi peste hotare: la Praga, Paris, Milano, Londra, New York, Buenos Aires, El Paso.''Pictura avea odată scopul de a dărui oamenilor o viziune asupra lucrurilor - peisaje, animale, clădiri şi aşa mai departe - pe care nu le puteau cunoaşte cu ochii lor. Astăzi, această misiune a fost preluată de fotografie şi film, care o îndeplinesc incomparabil mai bine şi mai complet decât pictorii din orice eră. Totuşi, pictura nu a murit odată cu pierderea acestui obiectiv, dar, în schimb şi-a căutat altele. Dadaismul este reacţia împotriva tuturor acestor tentative de a dezaproba forţa din spatele impresioniştilor, expresioniştilor, cubiştilor şi futuriştilor'', evidenţiază articolul citat, care juxtapune afişului de prezentare a Primului Târg Internaţional Dada câteva citate reprezentative pentru schimbările din acea perioadă:''Într-o zi fotografia va suprima şi înlocui întreaga artă a picturii.'' (Antoine Wiertz, pictor şi sculptor belgian, 1806-1865);''Când un artist supune fotografia utilizării pe care ar trebui să o aibă, se va ridica până la înălţimi pe care nu le concepem.'' (Eugene Delacroix, artist francez, 1798-1863);''Soarele, luna şi stelele rămân - deşi noi nu le mai venerăm. Dacă arta nemuritoare există, nu poate muri din cauza distrugerii cultului artei.'' (Wieland Herzfelde, scriitor german, 1896-1988)Deşi Târgul Dada a reprezentat cea mai notabilă manifestare publică a dadaiştilor din Germania, Clubul Dada din Berlin a intrat în curând în criză şi s-a destrămat, mai arată articolul publicat pe https://berlinischegalerie.de. AGERPRES/(Documentare - Roxana Losneanu, editor: Cristian Anghelache) Sursa foto: Ars gratia artis - mutatis mutandis / Facebook