Fiul lui Brigitte Pastramă, dezvăluiri uluitoare: ”Aveam momente când cerșeam un leu”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunțat că pregătește o echipă, care va merge în China pentru a stabili originea epidemiei de coronavirus. Anunțul a făcut de directorul general al instituţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vom putea combate mai bine virusul când vom şti totul despre virus, inclusiv cum a apărut.