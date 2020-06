Adriana Bahmuțeanu, confesiuni intime despre relația cu Nikos: „Îmi spune că sunt frumoasă, chiar și dacă abia m-am trezit dimineața!”

09:20

Elevii care au terminat clasa a XII-a au emoții mari, în așteptarea afișării rezultatelor de la BAC. Iată ce note au luat la Limba și literatura românăm Matematică și restul materiilor. Aproximativ 155.500 candidaţi s-au înscris pentru susţinerea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, dintre aceştia aproape 123.800 de absolvenţi de liceu fiind din promoţia […] The post Rezultate OFICIALE Bacalaureat 2020, pe județe. Ce note au luat elevii la fiecare probă în parte, la BAC appeared first on Cancan.ro.