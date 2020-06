Sibiu: În comandamentul NATO vor activa mai mulţi ofiţeri români, absolvenţi ai Academiei Forţelor Terestre

În comandamentul NATO care va funcţiona la Sibiu din 2021 vor activa mai mulţi ofiţeri români, absolvenţi ai Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din municipiu, instituţie de învăţământ militar românesc care împlineşte un secol în acest an, fiind una din cele mai importante academii militare din ţară, a declarat marţi, pentru AGERPRES, rectorul comandant al instituţiei, generalul Ghiţă Bârsan."Sibiul a jucat un rol important în evoluţia sistemului militar românesc. Absolvenţi ai şcolii militare sibiene au devenit în timp personalităţi marcante ale istoriei noastre, contribuind la realizarea marilor idealuri naţionale. Dacă acum 100 de ani vorbeam despre Marea Unire, şi astăzi oraşul nostru este un reper important în peisajul militar naţional şi internaţional, fiind locaţia în care va funcţiona, începând cu anul 2021, Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East - HQ MNC-SE), instituţie care va fi pusă la dispoziţia NATO ca element integrator al planurilor naţionale şi aliate de apărare. Nu putem decât să ne bucurăm că oraşul nostru, care s-a dovedit deja a fi unul multicultural, va avea şi această componentă militară multinaţională. Alături de militari din statele membre NATO, în cadrul HQ MNC-SE vor activa şi mulţi ofiţeri din ţara noastră care sunt absolvenţi ai academiei, militari cu experienţa teatrelor de operaţii şi a planificării acţiunilor militare multinaţionale întrunite. Mai mult, acest comandament va fi o structură care, pentru mulţi dintre viitorii noştri absolvenţi, va reprezenta o destinaţie importantă în carieră. În prezent, academia nu are responsabilităţi legate de înfiinţarea acestei structuri militare, dar reprezintă un important punct de sprijin în demersul de operaţionalizare a acesteia", a precizat rectorul comandant al Academiei Forţelor Terestre.Potrivit sursei citate, academia militară de la Sibiu este evaluată cu calificativul "grad de încredere ridicat" de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior."Centenarul învăţământului militar românesc la Sibiu poartă o încărcătură istorică bogată, este o filă importantă din istoria României. Am ajuns la 100 de ani prin tot ceea ce au făcut cei dinaintea noastră, comandanţi, instructori, elevi sau studenţi, fiecare aducându-şi aportul la dezvoltarea instituţională a Academiei Forţelor Terestre 'Nicolae Bălcescu' din Sibiu. Începuturile instituţiei noastre în vechiul burg de pe malurile Cibinului sunt legate şi de Marea Unire din 1 decembrie 1918, prin sprijinul oferit clasei politice de atunci la îndeplinirea obiectivelor stabilite la Alba Iulia. Astăzi, la fel ca acum 100 de ani, misiunea instituţiei este una onorantă şi provocatoare, formarea ofiţerilor de comandă pentru Forţele Terestre şi pentru alţi beneficiari, ca profesionişti în cadrul sistemului naţional de apărare al ţării. Sunt puse la dispoziţia studenţilor şi cursanţilor noştri şase programe de studii de licenţă, patru de masterat şi opt cursuri postuniversitare, academia fiind evaluată cu calificativul 'grad de încredere ridicat" de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior", a subliniat generalul Ghiţă Bârsan.Marţi şi miercuri la Sibiu au loc mai multe evenimente care marchează centenarul academiei militare din Sibiu. Marţi seara vor fi proiectate imagini din istoria de un secol a Academiei Forţelor Terestre, pe clădirea Casei Albastre din Piaţa Mare, din centrul istoric al municipiului. Miercuri, de la ora 11.00, va avea vernisajul unei expoziţii de fotografii de epocă, la Centrul de Informaţii pentru Turişti din Piaţa Mare din Sibiu. În cadrul vernisajului, va fi lansat albumul monografic aniversar "1920 - 2020, 100 de ani de învăţământ militar la Sibiu".Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est va contribui la întărirea posturii de descurajare şi apărare a flancului estic al NATO, a apreciat, recent, ministrul Apărării, Nicolae-Ionel Ciucă, conform unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale. Precizările au fost făcute după ce Parlamentul a adoptat în luna iunie, în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, hotărârea pentru înfiinţarea Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East - HQ MNC-SE) în garnizoana Sibiu, cu dislocare temporară în garnizoana Bucureşti. AGERPRES(A,AS-Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu/Facebook.com

