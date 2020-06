Angela Merkel a explicat de ce nu poartă mască de protecție

11:10

Monica Pop, şefă de secţie în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Capitală, este vehementă în ceea ce privește un posibil vaccin anti-COVID, pe care îl consideră opțional pentru populație. "Opţional, în niciun caz obligatoriu! Vaccinul anti-COVID, dacă va exista, trebuie să fie categoric opţional, ca şi cel antigripal, în niciun caz şi pentru […]