Focar de coronavirus în Râmnicu Sărat! Autoritățile sunt în alertă!

11:30

Toți elevii care au susținut examenul de Bacalaureat în 2020 vor primi rezultatele marți, 30 iunie 2020, până în ora 12. Candidații care nu au obținut 6.00, nota minimă pentru promovare trebuie să aștepte până pe 4 iulie. Dar, elevii care vor obține media 5.99 sunt norocoși. Nota se va rotunji la 6,00 și vor […] The post Rezultate Bacalaureat 2020. Toți elevii trebuie să știe asta. Ce se întâmplă dacă ai media 5.99 la Bac appeared first on Cancan.ro.