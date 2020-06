Ce se întâmplă cu proiectul BRUA: „Rusia pătrunde nestingherită în Europa prin aceste conducte”

12:00

Evoluția dezastruoasă pe care George Miron a avut-o în meciul pe care FCSB l-a pierdut la Giurgiu cu Astra, scor 3-2, a stârnit mania lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB a anunțat imediat după meci că Miron va fi tras pe linie moartă, felicitându-se că a semnat doar pe un an cu opțiune pe încă două