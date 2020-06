Atletism: Chinezoaica Lyu Huihui cea mai bună performanţă mondială a sezonului la aruncarea suliţei

18:20

Carl Reiner, unul dintre principalii vectori de forţă ai comediei americane în calitate de scenarist şi de colaborator al lui Mel Brooks, dar şi de creator şi co-star al sitcomului clasic "The Dick Van Dyke Show", a murit la vârsta de 98 de ani, conform unui anunţ făcut marţi de Variety.Reiner a murit luni noapte din cauze naturale, la reşedinţa sa din Beverly Hills, California, a anunţat Variety care o citează pe asistenta comedianului, Judy Nagy.Cariera lui Reiner s-a întins pe 7 decenii şi a acoperit teatrul, televiziunea şi filmul, dintre care regia filmului "Oh, God!", trei colaborări cu Steve Martin ("The Jerk", "Dead Men Don't Wear Plaid" şi "The Man with Two Brains"), precum şi mai recent (2001) rolul unui escroc bătrân în seria "Ocean's Eleven".Chiar şi după ce a împlinit vârsta de 90 de ani, Reiner a rămas activ şi a continuat să joace, deşi doar cu vocea - unul dintre ultimele sale roluri a fost în documentarul "If You're Not in the Obit, Eat Breakfast" - un documentar despre oamenii care rămân activi şi după vârsta de 90 de ani.Carl Reiner şi-a exprimat abordarea pentru actorie şi comedie în cartea autobiografică "My Anecdotal Life", spunând: "Să-i inviţi pe oameni să râdă de tine în timp ce tu râzi de tine însuţi, este un lucru bun. Poate că tu eşti păcăliciul, dar eşti păcăliciul care ţine totul sub control". AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mihaela Moise, editor online: Simona Aruştei)