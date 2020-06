Robert Negoiță, atac la „locotenentul Dragnist” Niculae Bădălău: „În PSD-ul post Dragnea, aerul a rămas aproape la fel de irespirabil”

18:10

Lamborghini și The Italian Sea Group lansează „Tecnomar for Lamborghini 63”, disponibil într-o ediție limitată, cu referire la anul înființării Lamborghini – 1963. Acest proiect de iaht cu motor, dezvoltat de The Italian Sea Group, s-a născut dintr-o serie de sesiuni de colaborare cu contribuția Lamborghini Centro Stile și inspirație de la Lamborghini Sián FKP […]