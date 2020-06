România nu ar trebui carantinată, dacă va veni al doilea val, crede şefa Comisiei Covid-19

12:20

Online business agency este o companie cu capital 100% romanesc, cu o vechime pe piata comertului online din Romania de peste 10 ani, timp in care a onorat peste 2 milioane de comenzi. In prezent OBA aduna o echipa de peste 30 de angajati si estimeaza incheierea anului financiar cu o cifra de afaceri de 8 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă trimis de reprezentanţii companiei. In componenta echipei se regasesc specialisti in fiecare departament specific al unui magazin online, de l...