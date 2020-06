Participanţii la summitul şefilor de stat din G5 Sahel au convenit să intensifice campania împotriva jihadiştilor

23:10

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, marţi seara, că anunţarea candidaţilor formaţiunii la sectoare nu reprezintă un "poker de negociere" cu PNL."USR este un partid care s-a născut în Bucureşti şi ar fi fost cumva straniu să nu fim pregătiţi pentru Bucureşti. Noi credem că e foarte firesc lucrul acesta, să arătăm oamenilor care sunt candidaţii, care sunt opţiunile, asta neînsemnând în niciun punct de vedere că nu susţinem - şi spun asta foarte explicit - orice variantă prin care singurul mandat de până acum al Gabrielei Firea rămâne unic şi din perspectiva aceasta chiar aseară am avut o nouă discuţie cu Ludovic Orban. O să ne mai vedem şi peste două zile din nou. (...) Aseară am discutat mai mult despre judeţele din ţară şi despre eventuale locuri unde ar putea să existe o colaborare între alianţa USR PLUS şi PNL. (...) Bucureştiul are nevoie să vadă feţe reale de oameni, nu doar discuţii despre poziţii, ori prezentându-ne candidaţii este în această logică, nu a fost un poker de negociere sau vreo mişcare de vreun fel sau altul pentru că avem aceste discuţii şi vom ajunge la un rezultat, nu am nicio îndoială", a spus Barna, la Digi 24.El a subliniat că negocierile sunt deschise şi că scenariul dezirabil este ca unii dintre candidaţii propuşi de USR PLUS să se regăsească între opţiunile PNL."O parte dintre ei (n.r. candidaţii USR PLUS) ar putea să fie, dacă vom ajunge la un acord cu PNL. Noi am pus pe masă două elemente. Pe de-o parte, aceste principii, care au fost considerate condiţii, nu sunt condiţii, pentru că colegii de la PNL le ştiau şi aşteptarea legitimă de a avea candidaţi integri şi profesionişti nu e un lucru negociabil pentru noi. (...) Candidaţii pe care noi îi propunem şi profesioniştii pe care noi îi propunem nu-i propunem cu eticheta strictă omul acesta poate să fie primar sau nu va exista. Unii pot să fie viceprimari, unii pot să aibă poziţii de city manager, adică e important să arătăm bucureştenilor că există soluţii, că există mai mult decât un om, o etichetă şi în toată această discuţie şi în negocierea pe care o am cu Ludovic Orban şi negocierile pe care colegii mei Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu le au cu Violeta Alexandru tocmai asta încercăm să construim - un scenariu, o alternativă în care bucureştenii în sfârşit să regăsească şi o speranţă de credibilitate şi de profesionalism pentru managementul Bucureştiului", a afirmat Barna.El s-a declarat convins că Nicuşor Dan va fi viitorul primar al Capitalei, arătând că, potrivit sondajelor, acesta are 5-6 procente înaintea Gabrielei Firea."PSD este o bandă de agitatori. Nicuşor Dan este alternativa. (...) Dorinţa noastră este să găsim acea modalitate prin care Gabriela Firea şi întregul arbore de extras bugetul Bucureştiului să fie îndepărtaţi de la conducerea acestui oraş", a adăugat Barna.El a susţinut că ar putea exista candidaţi comuni cu PNL în judeţele din sud şi din sudul Moldovei, arătând că Doljul ar putea să fie o variantă.Preşedintele USR a menţionat că alianţa USR PLUS are candidat la Sibiu.Potrivit acestuia, ar putea fi semnate acorduri punctuale cu PNL cu privire la candidaţi din ţară.Duminică, Alianţa USR PLUS a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, candidaţii la primăriile de sector din Bucureşti: Clotilde Armand - sectorul 1, Radu Mihaiu - sectorul 2, Ana Ciceală - sectorul 3, Simona Spătaru - sectorul 4, Alexandru Dimitriu - sectorul 5 şi Alexandru Gâdiuţă - sectorul 6.Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni că şi-ar dori ca partidele de dreapta să aibă candidaţi unici şi la primăriile de sector din Bucureşti, la fel ca la Primăria Generală, dar că pentru asta trebuie ca liberalii să aibă cu cine discuta. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)