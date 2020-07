Maia Teodora Perju, eleva din Bârlad cu 10 pe linie la BAC, vrea în politică!

19:30

În urmă cu trei ani, buzoianul Ion Cucu apela la Anamaria Prodan să îi găsească jumătatea, în celebrul show de la PRO TV. N-a fost să fie. Acum, însă, „gospodarul fără pereche" a reușit să se însoare. Iar aleasa inimii lui este nimeni alta decât „fosta" prințișorului SIR. Cei doi tineri au făcut o nuntă […]