Coronavirs în România. Bilanțul infectărilor a ajuns la 27.296

08:40

Preotul Petrea Petrea, paroh al bisericii „Tuturor Sfinților” din Cartierul Sud Focșani, a murit. El se afla internat la Spitalul Fundeni, din Capitală. Avea 63 de ani, era revoluționar și participant la demonstrațiile Colectiv. CITEȘTE ȘI: SORA TÂNĂRĂ A UNUI MEDIC DIN BUCUREȘTI A MURIT DE COVID-19, DUPĂ O SINGURĂ GREȘEALĂ FĂCUTĂ ÎN PUBLIC. CE I-A […] The post A murit preotul Petrea Petrea, revoluționar și participant la demonstrațiile Colectiv! Avea 63 de ani appeared first on Cancan.ro.