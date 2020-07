Georg Ratzinger, fratele papei emerit Benedict al XVI-lea, a murit la vârsta de 96 de ani

11:50

Artista Deborah "Debbie" Harry s-a născut la 1 iulie 1945 în Miami, Florida, SUA şi a crescut în Hawthorne, New Jersey. A început cariera muzicală în 1968, cu trupa folk The Wind in the Willows. În 1973 l-a cunoscut pe Chris Stein, alături de care a creat, în 1974, trupa Blondie, potrivit site-ului imdb.com.La sfârşitul anilor '70 - începutul anilor '80, Blondie a devenit una dintre trupele de mare succes pe plan internaţional, lansând albumele "Blondie" (1976), "Plastic Letters" (1978), "Parallel Lines" (1978), "Eat to the Beat" (1979), "Autoamerican" (1980), "The Hunter" (1982), conform site-ului https://www.blondie.net/. În 1980 a primit Juno Award pentru cel mai bine vândut single - "Heart of Glass" - dar în 1982, trupa Blondie s-a destrămat. Sursa foto: Debbie Harry / FacebookPrimul succes solo al artistei a fost albumul "Koo Koo", produs de Nile Rodgers şi Bernard Edwards, în 1981. A continuat cu alte piese şi albume care au fost bine primite de public, Debbie având o voce cu totul deosebită - "French Kissing in the USA", "Rush Rush", "Rain" sau "The Jam Was Moving", precizează site-ul https://www.blondie.net/.Pe lângă cele cinci albume solo, Debbie a început să apară în filme ori seriale de televiziune - ca actriţă, pe coloana sonoră cântând sau împrumutând vocea sa unor personaje: "Raging Bull", "TRON", "Gloria Vanderbilt Jeans", "Sara Lee", "Revlon", menţionează site-ul imdb.com.A iniţiat sau a participat la numeroase evenimente caritabile cântând, recitând poezii sau jucând pe Broadway (în "Teaneck Tanzi", alături de Andy Kaufman. În 1995 a filmat pentru "Heavy" - alături de Liv Tyler - şi a participat la remixarea unor single-uri Blondie reunite sub titlul "Remixed, Remade, Remodeled". În 1997, trupa Blondie s-a reunit şi în 1999 a lansat albumul "No Exit". Single-ul "Maria" a intrat pe prima poziţie în topul Marii Britanii şi în alte 14 ţări, dar a intrat şi în Top 10 al US Dance Charts şi Top 20 al US Adult Top 40 Charts.În 2001, Deborah Harry a apărut pe albumul "Vibes 4" al lui Bill Ware cu "Me and You", dar şi pe albumul fostului chitarist de la trupa Police Andy Summers - "Peggy's Blue Skylight". Un an mai târziu a cântat alături de Jazz Passengers şi BBC Concert Orchestra la Londra, iar în 2003 a apărut pe albumul "House Party" înregistrat de Dan Zanes and Friends. Tot în 2003, a lansat împreună cu Blondie albumul "The Curse of Blondie".Anul 2006 a adus intrarea trupei Blondie în Rock and Roll Hall of Fame şi în RockWalk Hall of Fame. În 2007, a apărut alt album solo al artistei - "Necessary Evil" - şi a participat la True Colors World Tour alături de Cyndi Lauper. În acelaşi an a început un turneu de promovare a noului album solo iar în 2008 a lansat videoclipul piesei "If I Had You".Albumul "Panic of Girls" al trupei Blondie a fost lansat în 2011, fiind urmat de "Ghosts of Download", în 2014, precizează site-ul www.blondie.net. Tot în 2014, Debbie a fost participat, în calitate de invitat, la Coachella Valley Music and Arts Festival. Următorul album Blondie a fost lansat în 2017 - "Pollinator" - şi a intrat pe locul patru în topurile britanice.În octombrie 2019, Deborah Harry a lansat cartea autobiografică "Face It" (semnată Debbie Harry), potrivit https://www.theguardian.com/. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea) Sursa foto: Debbie Harry / Facebook