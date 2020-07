Andrei Duban, la volanul unui Rolls Royce de peste 100.000 de euro. Cum a fost surprins actorul alături de fiul lui pe litoral. VIDEO

10:00

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Poli Iași, a fost extrem de acid atât la adresa elevilor săi cât și la cea a arbitrior care au oficializat la partida pe care moldovenii au cedat-o pe teren propriu cu scorul de 3-2 în prologul rundei a VII-a din play-out cu FC Hermannstadt. „Le-am spus la pauză […] The post Mircea Rednic l-a mitraliat pe Radu Petrescu: „Nu îl recunsoc pe băiatul ăsta!” appeared first on Cancan.ro.