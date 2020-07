Vești neașteptate despre Florin Piersic, după șase luni de pauză: „A fost ca o premoniție, a sunat telefonul și…”

10:40

Accident grav în aceasta dimineață în Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Două autoturisme și un tir s-au ciocnit violent. Trei oameni au murit în urma impactului. O autospecială pentru intervenție rapidă și comandă, una cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost alertate în jurul orei 7.30, pentru a gestiona situația de […] The post Accident grav în Cluj. Trei oameni au murit pe centura Vâlcele-Apahida. VIDEO appeared first on Cancan.ro.