Angela Merkel cere UE să se pregătească pentru un eventual eşec al negocierilor cu Londra privind relaţia post-Brexit

14:40

Ungaria, a doua destinaţie europeană pentru filmările ce vizează producţii hollywoodiene, a decis să excepteze actorii şi echipele de producţie din Statele Unite de la interdicţia de a călători în spaţiul comunitar anunţată marţi de Uniunea Europeană, informează site-ul revistei Variety.Producţia de film a crescut în această ţară cu 50% în 2019, doborând recordurile precedente, iar studiourile ungare sunt rezervate de companii americane pentru multe luni din acest an.Csaba Kael, comisarul pentru cinematografie din Guvernul Ungariei, a explicat această decizie: "Acum, că starea de urgenţă a fost ridicată, măsurile restrictive au fost relaxate şi restricţiile de călătorie sunt ridicate gradual. Excepţii speciale pot fi oferite unor rezidenţi non-UE pentru a intra în Ungaria fără carantină obligatorie, proiecte internaţionale sunt în pregătire, făcând posibilă reluarea producţiei de filme la întreaga sa capacitate".În ultimele săptămâni, compania Netflix a construit platouri de filmare în două zone ale complexului de producţie NFI Mafilm din Fot, o localitate aflată în apropiere de Budapesta, pentru serialul său "Terra Vision", iar filmările vor începe la jumătatea lunii iulie.În plus, platoul exterior cu specific medieval din cadrul NFI Mafilm a fost deja rezervat pentru o altă producţie americană pentru a doua jumătate a lunii iulie şi există un interes tot mai mare din partea mai multor producători internaţionali pentru locurile de filmare, exterioare şi închise, din Ungaria.Platourile ungare dedicate filmărilor realizate în interior sunt deja rezervate până la sfârşitul acestui an, potrivit Institutului Naţional de Film din această ţară. Trei producţii hollywoodiene - "Dune" (produs de compania Legendary), "The Banker's Wife" (produs de Amazon) şi "The Nightingale" (produs de studioul Sony) - îşi vor relua filmările în acest an la Origo Film Studio, în timp ce serialul live-action "Halo", produs de Showtime, îşi va relua filmările la Korda Studio. Ambele studiouri menţionate se află în apropiere de Budapesta.Producţia din acest sector nu s-a oprit niciodată cu adevărat în Ungaria pe durata pandemiei de COVID-19. Un lungmetraj documentar despre campioana olimpică la nataţie Katinka Hosszu a primit aviz pozitiv pentru a continua activitatea de filmare. În această lună, filmul fantasy "Half Way Home" a reînceput filmările, iar pentru comedia "Daddy and Other Wolves" sunt în plină desfăşurare filmările pentru cadrele sale principale.Potrivit datelor transmise marţi revistei Variety de Institutul Naţional de Film din Ungaria, recordurile de venituri au fost pur şi simplu spulberate anul trecut în această ţară, în contextul în care sumele de bani alocate în mod direct pentru producţia de film din Ungaria au ajuns la 565,6 milioane de dolari, reprezentând o creştere cu 50% faţă de anul precedent. Aproximativ 94% din această sumă totală provine din producţii internaţionale.În 2019, în Ungaria au fost produse 319 de filme, din care 228 au fost producţii ungare, opt au fost coproducţii şi 83 au fost producţii străine.Cea mai mare sumă, 48,2 milioane de dolari, a fost alocată pentru "The Alienist: Angel of Darkness", al doilea sezon al acestui serial produs de TNT şi premiat cu Emmy, în care rolurile principale sunt interpretate de actorii Dakota Fanning, Luke Evans şi Daniel Bruhl.Suma alocată filmărilor din Ungaria pentru serialul "Halo", produs de Showtime şi care va fi lansat în 2021, a depăşit 41,3 milioane de dolari, iar 24 de milioane de dolari au fost alocate atât pentru serialul "Shadow of Bones", produs de Netflix, cât şi pentru lungmetrajul biografic "Harry Haft", dedicat lui Barry Levinson şi în care rolul principal este jucat de Ben Foster.Ungaria acordă reduceri fiscale de 30% pentru producţiile de film şi televiziune, în funcţie de amploarea acestora pe teritoriul naţional, iar acest procent poate să ajungă la 37,5% prin adăugarea reducerilor ce vizează taxele non-ungare. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Irina Giurgiu)