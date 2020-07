Revoltător! Organizează o petrecere pe Plaja Tuzla, deși s-au aplicat amenzi acum o săptămână

10:40

Un nou focar de coronavirus în București! Nu mai puțin de 22 de persoane de la Institutul de Boli Cerebrovasculare din Capitală au fost testate pozitiv cu virusul COVID-19. CITEȘTE ȘI: FOCAR DE CORONAVIRUS LA O SECȚIE DE NEUROLOGIE DIN BISTRIȚA Între acestea, 15 sunt cadre medicale, 7, pacienți, toți de la secția de terapie intensivă. […] The post Focar de coronavirus în București! Pacienți și cadre medicale, infectate appeared first on Cancan.ro.