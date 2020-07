Vulpița l-a înșelat pe Viorel Stegaru! Dezvăluirile despre amant le-a făcut în direct, la emisiunea prezentată de Mirela Vaida

13:10

Fostul mare tenismen Boris Becker iese la atac pe Twitter și face o serie de acuze incredbile la adresa lui Nick Kyrgios. Australianul nu rămâne dator și îi răspunde legendarului german, ce l-a antrenat pe Novak Djokovic între 2014 și 2016. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic […] The post „Nu-mi plac șobolanii”! Dispută incredibilă pe Twitter între Boris Becker și Nick Kyrgios! appeared first on Cancan.ro.