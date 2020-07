Cosmina Adam este noua asistentă de la Acces Direct! Cu ce s-a ocupat înainte să o înlocuiască pe Emily Burghelea care și-a dat demisia la TV

13:20

Foarte mulţi se întreabă care este diferenţa dintre ouăle albe şi cele maro, mai ales că, de multe ori, este şi o diferenţă de preţ între cele două. Explicaţia este una foarte simplă şi poate că nici nu ţi-ar fi trecut prin cap aşa ceva. Ce diferenţă este între ouăle albe şi ouăle maro Diferenţa […] The post Pariu că nu ştiai asta? Care este diferenţa dintre ouăle maro şi ouăle albe appeared first on Cancan.ro.