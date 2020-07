Donald Trump consideră pictarea cuvintelor "Black Lives Matter" pe Fifth Avenue un "simbol al urii"

18:40

Primăria oraşului Odobeşti împreună cu un grup de voluntari din localitate şi-au propus să sprijine bătrânii vulnerabili din comunitate, în cadrul unui proiect numit "Adoptă un bunic", continuând astfel seria de activităţi pentru sprijinirea unor categorii de persoane defavorizate pe care au început-o încă de la debutul pandemiei de COVID-19."În perioada stării ce urgenţă, pentru că bătrânii nu puteau să iasă din locuinţă să-şi facă cumpărăturile şi pentru că sunt o grupă de vârstă vulnerabilă la infectarea cu COVID-19, am început să formăm un grup de voluntari care să îi sprijine, să le facă cumpărăturile, să îi ajute la diverse activităţi sau care să împartă ajutoarele cu alimente de bază sau materiale de igienă şi îngrijire personală pe care primăria le-a distribuit către bătrâni. După această perioadă de urgenţă, am realizat că avem în comunitate destul de mulţi bătrâni vulnerabili, care au nevoie de sprijin nu numai în perioade de urgenţă, ci permanent. Având în vedere faptul că serviciul social din cadrul primăriei are destul de multe atribuţii şi nu ar fi putut face faţă unei noi provocări, ne-am gândit la această variantă, de a identifica persoane care doresc să ne sprijine prin activităţi de voluntariat şi am demarat proiectul 'Adoptă un bunic'", a declarat, pentru AGERPRES, primarul oraşului Odobeşti, Daniel Nicolaş.În prezent, la nivelul comunităţii a fost identificat un grup de 68 de persoane în vârstă care ar avea nevoie de ajutor imediat, dar lista este încă deschisă."Noi avem un grup ţintă de 68 de bătrâni pe care îi monitorizăm permanent şi îi sprijinim cu alimente şi produse de igienă personală, iar acum am început acest program, de 'adopţie' a lor. Bunicii pot fi din rândul celor 68 de persoane, dar am solicitat tuturor din oraş care cunosc în proximitatea locuinţei lor, pe strada sau zona lor, un bătrân aflat în dificultate, să ne anunţe pentru a reuşi să ne implicăm şi să-i ajutăm", a precizat Daniel Nicolaş.Oricine poate să "adopte" un bătrân. Este de ajuns să aleagă o persoană din listă şi o modalitate pentru a-l susţine. Pot opta pentru a merge personal la "bunicul" adoptat sau pot alege să doneze bani, iar ulterior un voluntar va merge la un bătrân pentru a-i duce cele necesare."Persoanele fizice sau juridice pot dona bani asociaţiei TCN Suport, cu care noi avem parteneriat, pot să-şi aleagă o persoană pe care să o ajute şi ulterior se identifică un voluntar care se ocupă de persoana respectivă. Mai există şi varianta în care persoana care doreşte să 'adopte' un bătrân, poate merge personal la locuinţa acestuia, se poate interesa de ce are nevoie şi ulterior face cumpărăturile şi i le duce. Există şi varianta în care banii donaţi pot ajunge direct la beneficiar, prin mandat poştal. E totul în funcţie de necesităţile beneficiarilor", a explicat primarul.Printre cei care au "adoptat" un bătrân se numără şi Cati Paloşan, care şi-a cunoscut "bunica" la biserică şi i-a fost alături pe perioada pandemiei. A ajutat trei bătrâne, dar cu una dintre acestea a rămas apropiată. Astăzi, chiar dacă starea de urgenţă a trecut, Cati îi duce bătrânei mâncare aproape îi fiecare zi, au făcut împreună gradina din curtea bătrânei şi petrec mult timp împreună."Pe bunica Margareta o cunoşteam dinainte, de la biserică, dar nu am întrebat-o niciodată despre situaţia sa. Odată cu începutul pandemiei, am început să ajutăm bătrânii din Odobeşti. Eu am avut trei persoane la care am mers constant în toată această perioadă. Însă cu bunica Margareta am legat o prietenie strânsă. O consider bunica mea. Eu nu mai am bunici în viaţă, doar pe mama mea. Probabil asta m-a determinat să mă ataşez foarte mult de aceasta. Merg la ea aproape în fiecare zi, din ceea ce gătesc în casă, îi duc şi ei. Doamna are şi un pic de grădină, şi în primăvara aceasta am ajutat-o să o cultive. Petrecem mult timp împreună, râdem, glumim, ne simţim bine", a declarat, pentru AGERPRES, Cati Paloşan.Deşi Cati nu are o situaţie materială deosebită, din puţinul său dăruieşte celorlalţi, pentru că este de părere că "Dumnezeu are grijă de noi şi cu care mână dai, cu aceea primeşti". Bătrâna pe care aceasta a "adoptat-o" are 78 de ani şi deşi are doi copii, aceştia sunt departe, fata la Galaţi, iar băiatul în Italia, aşa că ajutorul primit a fost binevenit şi s-a transformat într-o relaţie deosebită.În numai trei zile de la debutul proiectului, nouă din cei 68 de bătrâni din Odobeşti care se află în monitorizarea primăriei au fost deja adoptaţi, iar primarul s-a declarat optimist în ceesa ce priveşte viitorul proiectului şi foarte mulţumit de implicarea comunităţii. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)