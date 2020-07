Kim Kardashian a Rusiei, declarații acide despre celebra vedetă americană! Anastasiya Kvitko a dezvăluit secretul siluetei sale

14:30

Pandemia este pentru unii un prilej bun de a păcăli statul şi a face bani uşor. Este şi cazul a doi indivizi care au pus la cale un plan pentru a obţine indemnizaţii în perioada stării de urgenţă, în baza unor contracte fictive. În perioada aprilie-mai, la începutul pandemiei, doi bărbaţi ar fi racolat mai […]