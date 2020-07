Și-a mărit bustul, și-a operat nasul, dar şi… Cum arată Nicoleta Nucă la plajă după ultimul “upgrade”

16:20

Cunoscuta actriță Medeea Marinescu a făcut, de curând, o dezvăluire incredibilă despre Florin Piersic. Concret, actorul se pregătește să revină pe scenă. Medeea Marinescu, alături de care Florin Piersic joacă în spectacolul „Străini în noapte”, a făcut publice detalii care i-au încântat pe fanii actorului. Citește și: Florin Piersic, declarații tranșante după ce s-a zvonit […] The post Vești neașteptate despre Florin Piersic, după șase luni de pauză: „A fost ca o premoniție, a sunat telefonul și…” appeared first on Cancan.ro.