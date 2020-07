Marcel Vela, vizită cu avertizări riguroase la malul mării: „Vom suspenda autorizațiile de funcționare!”

18:50

Autoritățile din Japonia au luat o decizie fără precedent în Yokohama. Iată ce nu mai au voie să facă locuitorii și cum i-a afectat măsura. De multă vreme, japonezii au uimit atât prin inovație, cât și prin stilul lor de viață diferit de cel european. Premieră în Japonia, după ce s-a decis ca în Yokohama […] The post Decizie fără precedent într-un oraș japonez! Ce nu mai au voie să facă locuitorii din Yokohama appeared first on Cancan.ro.