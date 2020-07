Asta le întrece pe toate! Ce a făcut un cunoscut artist român pe Facebook: ”Să mă invidieze toți tractoriștii!” S-a dezbrăcat și…

21:20

Andrei Voicu, elevul Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, care în 2018 a primit 2 la purtare după ce a ironizat o profesoară de Desen pe rețelele de socializare, a obținut note foarte bune la Bacalaureat. Tânărul a dovedit astfel, tututor profesorilor care l-au condamnat, că poate termina liceul și fără ajutorul lor. Andrei a […] The post Andrei, elevul din Buzău sancționat cu nota 2 pentru că a ironizat o profesoară pe Facebook, și-a făcut dreptate: „Nu a făcut meditaţie la nicio materie” appeared first on Cancan.ro.