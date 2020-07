Sibiu: 2,5% din angajaţii celui mai mare spital public au fost infectaţi cu noul coronavirus

10:10

Catedrala Metropolitană din Brasilia (Catedral Metropolitana de Brasilia) este o adevărată bijuterie arhitecturală, unică în lume datorită înfăţişării sale avangardiste şi inovatoare.Clădirea aflată în capitala federală a Braziliei a fost înălţată după planurile renumitului arhitect brazilian Oscar Niemeyer (1907-2012), figură cheie în dezvoltarea arhitecturii moderne, potrivit catedral.org.br.Piatra de temelie pentru construcţia catedralei a fost pusă la 12 septembrie 1958, în timpul mandatului de preşedinte al Braziliei deţinut de Juscelino Kubitschek, arată aboutbrasilia.com. Structura clădirii a fost finalizată la 21 aprilie 1960. După această dată, lucrările au avansat anevoios, astfel încât catedrala romano-catolică a fost consacrată de abia la 12 octombrie 1968, fără ca toate elementele clădirii să fi fost terminate. Inaugurarea, oficializată de Cardinalul Eugenio Salles, a avut loc la 31 mai 1970, dată la care au fost încheiate toate lucrările.La 15 iulie 1990, Catedrala Metropolitană din Brasilia a fost declarată Monument naţional istoric şi artistic. În aprilie 2012, au avut loc ample lucrări de întreţinere şi consolidare a clădirii.Catedrala are o structură hiperboloidă şi este construită din 16 coloane arcuite, realizate din beton. Fiecare dintre acestea cântăreşte nu mai puţin de 90 de tone. "Planul circular din care se înalţă 'coastele' catedralei, răspândite apoi ca un evantai, creează o vedere comparată deseori cu o coroană, cu o floare deschisă sau cu nişte mâini întinse către rugăciune", potrivit crestinortodox.ro. În partea superioară a coloanelor, se formează o arie circulară cu diametrul de 70 de metri.Cupola catedralei este alcătuită din 16 panouri realizate din sticlă şi fibră de sticlă, a căror lăţime la bază este de 10 metri şi care au lungimea de 30 de metri. Acestea sunt inserate între cele 16 coloane.În faţa intrării în catedrală, vizitatorii sunt întâmpinaţi de statui de bronz, înalte de trei metri, reprezentându-i pe cei patru evanghelişti. Au fost realizate de sculptorul Dante Croce în 1968.În partea din dreapta intrării, este ridicat un turn de 20 de metri, în vârful căruia se află patru mari clopote. Acestea au fost turnate în oraşul spaniol Miranda de Ebro. În partea stângă se află baptisteriul, în formă ovală, ai cărui pereţi sunt acoperiţi de plăci ceramice pictate, în 1977, de Athos Bulcao, un vechi colaborator al arhitectului Oscar Niemeyer.Întreaga structură este înconjurată de un canal cu apă, ce măsoară 12 metri în lăţime şi are adâncimea de 40 de centimetri. Acesta nu are doar un rol estetic, ci şi unul practic, ajutând la menţinerea unei temperaturi suportabile în interiorul catedralei.Cupola, baptisteriul şi clopotniţa sunt singurele elemente vizibile din exteriorul catedralei. Catedrala Metropolitană din Brasilia poate primi simultan 4.000 de vizitatori.Accesul în catedrală se face printr-un tunel aflat sub canalul cu apă, efectul trecerii de la obscuritatea pasajului la intrarea în luminoasa catedrală fiind unul spectaculos.Alte două elemente care îi întâmpină pe vizitatori le sporesc sentimentul de încântare. Primul este reprezentat de picturile realizate de artista Marianne Peretti, în 1990, pe suprafaţa interioară a cupolei de sticlă. Aceasta îi scaldă pe oaspeţi în nuanţe de albastru, verde, alb şi maro. Al doilea element surprinzător este constituit de cei trei îngeri sculptaţi, suspendaţi deasupra navei, aflaţi într-un permanent şi suav balans. Primul măsoară puţin peste doi metri în înălţime şi cântăreşte 110 kilograme, al doilea are 3,4 metri şi 200 de kilograme, iar cel de-al treilea măsoară 4,25 metri şi cântăreşte 300 de kilograme. Au fost realizaţi în urma colaborării dintre sculptorii Alfredo Ceschiatti şi Dante Croce.Altarul catedralei a fost dăruit de către Papa Paul al VI-lea.Catedrala Metropolitană din Brasilia poartă şi numele de "Nossa Senhora Aparecida", după o populară sărbătoare religioasă sud-americană, notează crestinortodox.ro.În medie, Catedrala Metropolitană din Brasilia este vizitată de un milion de persoane anual, conform aboutbrasilia.com. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Ruxandra Bratu) Sursa foto: Catedral de Brasília / Facebook.com