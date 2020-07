Mesaj unui bărbat pentru domnișoara brunetă din 178: „Bun simț, grijă și respect 0 (barat). Mi-ai strănutat în față”

00:00

Una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească a făcut senzație pe litoral! După ce a apelat la specialistul în consiliere medicală Ensar Duman, cu ajutorul căruia s-a ”tunat” din cap până-n picioare, cântăreața din Chișinău a răvășit mințile bărbaților cu fizicul ei. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini demențiale. Atenție, conținut nerecomandat […] The post Și-a mărit bustul, și-a operat nasul, dar şi… Cum arată Nicoleta Nucă la plajă după ultimul “upgrade” appeared first on Cancan.ro.