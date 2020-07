Roula Khalaf Prima femeie redactor-Şef al Financial Times: „Acest capitalism are nevoie de o resetare”

18:50

Tesla a devenit cel mai valoros producător auto din lume în săptămâna care marchează aniversarea a 10 ani de la listarea pe bursa din New York, potrivit Financial Times. Acţiunile producătorului de maşini electrice au crescut de cinci ori în ultimele 12 luni, de la 230 de dolari anul trecut la 1.100 în prezent, ducând capitalizarea companiei la 205 miliarde de dolari. Un angajat Tesla a comparat noua performanţă cu momentul în care Amazon a depăşit Wal-Mart în 2015. Toyota, a doua cea mai mare c...