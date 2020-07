Oameni de afaceri şi poliţişti, trimişi în judecată în dosarul clubului clandestin din Bacău, cu droguri şi prostituate minore

13:10

De la Annie Lennox la Rolling Stones, Paul McCartney şi Depeche Mode, cele mai mari nume din industria muzicală britanică au lansat joi un apel pentru salvarea industriei concertelor, a cărei existenţă este pusă în pericol de criza declanşată de noul coronavirus, informează AFP. Foto: (c) RICCARDO ANTIMIANI / EPAÎntr-o scrisoare deschisă adresată ministrului britanic al Culturii, Oliver Dowden, 1.500 de artişti şi personalităţi din industria muzicală fac apel la guvern să acţioneze de urgenţă. Printre semnatari se numără Dua Lipa, Skepta, Rita Ora, Coldplay, Eric Clapton, Annie Lennox, Sam Smith, Rod Stewart, Liam Gallagher, Florence + The Machine, George Ezra, Depeche Mode, Iron Maiden, Lewis Capaldi, Little Mix. Foto: (c) NEIL HALL / EPAO parte dintre aceşti artişti ar fi urmat să susţină concerte odată cu începerea perioadei festivalurilor, anulată din cauza pandemiei care a provocat aproape 44.000 de decese în Regatul Unit, cel mai grav bilanţ din Europa. Foto: (c) Erik Simander / EPA''Scena muzicală britanică este una dintre cele mai mari realizări ale acestei ţări din punct de vedere social, cultural şi economic în aceşti ultimi ani, subliniază semnatarii. Dar fără ca relaxarea măsurilor de distanţare fizică să se întrevadă la orizont şi fără susţinere financiară, viitorul concertelor şi al festivalurilor, precum şi a sutelor de mii de persoane care trăiesc din această industrie se anunţă sumbru''. Foto: (c) AMEL PAIN / EPA''Până când aceste firme vor putea activa din nou, lucru care se va întâmpla probabil cel mai devreme în 2021, susţinerea din partea guvernului va fi crucială pentru a împiedica falimente masive şi moartea acestei industrii de prim rang pe plan mondial'', au mai precizat ei. Foto: (c) VICKIE FLORES / EPASemnatarii solicită un calendar pentru redeschiderea sălilor de concert, un plan de susţinere şi accesul la un mecanism de credit, precum scutirea totală de TVA pentru încasările din bilete de concert. Foto: (c) Juan Ignacio Roncoroni / EPAPotrivit unei statistici invocate pentru a susţine argumentele prezentate în scrisoarea, sectorul concertelor cuprinde 210.000 de angajaţi, iar companiile care activează au reprezentat venituri de 4,5 miliarde de lire sterline în 2019 (5 miliarde de euro). Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO''Mândră'' că a putut concerta pe diverse scene, de la mici localuri la spaţii vaste, dar şi festivaluri, cântăreaţa Dua Lipa a subliniat într-un comunicat că şansa altor artişti britanici de a ''urma acelaşi drum este în pericol'', în lipsa sprijinului din partea autorităţilor publice.Foto: (c) ETTORE FERRARI / EPA''Nerăbdător'' să cânte din nou în faţa fanilor, Liam Gallagher a subliniat la rândul său că este necesară protejarea industriei concertelor şi a oamenilor ''formidabili'' care o fac să trăiască ''până când vom putea urca din nou pe scenă''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)