Conducerea IPJ Constanţa, demisă după hora care a avut loc în staţiunea Mamaia. Comunicatul oficial

10:50

Ludovic Orban are de gând să redeschidă restaurantele. În acest sens, premierul va avea o discuție, joi, cu reprezentanții HoReCa. Orban a anunțat că va avea o întrevedere și cu miniştrii sănătăţii, economiei şi internelor, la care vor fi invitaţi şi reprezentanţii HoReCa. CITEȘTE ȘI: LUDOVIC ORBAN A ANUNȚAT NOUA ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ! NOILE MĂSURI AU […] The post Orban face primul pas: vrea redeschiderea restaurantelor! Discuție cu patronatul HoReCa appeared first on Cancan.ro.