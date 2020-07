Mihai Mitoșeru, operat de urgență: “Puteam să mor în orice clipă”. Avem diagnosticul și primele imagini filmate după intervenția chirurgicală

14:30

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, l-a ironizat pe Mircea Rednic, antrenorul ieșenilor, dându-i acestuia șanse mici în încercarea de a evita retrogradarea în acest an. Finanțatorul FC Botoșani a declarat în stilul caracteristic că șansele Iașului de a evita retrogradare sau de a întoarce scorul în manșa secundă a semifinalei cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe […] The post Iftime atac dur la Rednic: „Nu a demonstrat nimic la Iași!” appeared first on Cancan.ro.