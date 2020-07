800 de milioane euro pentru sprijinirea companiilor din România afectate de pandemia de coronavirus. De unde vin banii

14:50

Statul european Muntenegru a adoptat, în cursul zilei de miercuri, o lege care recunoaşte parteneriatul civil între persoane de acelaşi sex. Demersul i-a aparținut preşedintelelui Milo Djukanovic l-a apreciat ca fiind "un pas către familia democraţiilor cele mai dezvoltate", informează DPA. „Prin adoptarea legii privind parteneriatul civil între persoane de acelaşi sex, Muntenegru reglementează pentru prima dată