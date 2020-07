FCSB. Ilie Dumitrescu, încântat de un jucător de la FCSB: îi cere lui Vintilă să joace cu el

17:50

Rebecca Dumitrescu Prodan (21 de ani), fiica cea mare a impresarului Anamaria Prodan și cea care conduce în acte Hermannstadt, a oferit primele declarații de când a intrat în fotbal.Rebecca, care lucrează ca model, stabilindu-se în Milano în urmă cu 3 ani, a spus că are urmărit victoria echipei sale, 3-2 cu Poli Iași, din vacanță, și are încredere în antrenorul spaniol Ruben Albes. „Sunt plecată câteva zile din țară, împreună cu David, dar am văzut meciul. ...