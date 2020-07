Veste bună pentru românii ajunși miercuri în Creta. ”Primele 250 de teste COVID-19 au ieșit negativ”, spun autoritățile elene

22:00

Un an de câine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetătorii americani, într-un studiu. Un cățel de un an ar avea, în realitate 30 de ani „umani” dar progresia nu continuă în același ritm, potrivit The Guardian. Cercetările unei echipe de la Facultatea de Medicină din San Diego din cadrul Universităţii […]