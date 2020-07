Emil Zatopek, Omul-locomotivă

17:20

Fostul membru Animal X, Șerban Copoț (39 de ani) sau Hienă, a anunțat, joi, a anunțat azi, chiar de ziua lui, pe conturile sociale, că soția Roxana îi va dărui și o fetiță. Bebelușul va veni pe lume, în toamnă, la sfârșitul lui noiembrie. Șerban mai are doi băieți, Teddy ( 8 ani) și Alex […] The post Șerban Copoț va deveni tată pentru a treia oară. Primele declarații: „Sunt leșinat de nerăbdare” appeared first on Cancan.ro.