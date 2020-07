Imagini terifiante la Botoșani. Un tânăr sechestrat a fost umilit, torturat, violat și incendiat de prieteni. Totul a fost filmat

17:30

Alertă la Primăria București! Potrivit surselor CANCAN.RO, o ambulanță a fost chemată de urgență la Primărie, iar medicii au urcat chiar la etajul 1, unde edilul Gabriela Firea are biroul. Atenție, urmează imagini în exclusivitate! Sursele noastre susțin că Primarul General a primit îngrijiri medicale chiar în birou, iar, după aproape 20 de minute, a […]