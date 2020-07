Se poate întâmpla și în România. Țara care intră din nou în carantină după o explozie de cazuri COVID-19

18:40

Odată cu lansarea piesei „Como ¡Ay!", Antonia a început o provocare pe TikTok care se bucură de vizibilitate și peste 140 de milioane de vizualizări. #ACchallenge a fost inițiată de Antonia și Alina Ceușan, partenera ei din videoclipul oficial al piesei și presupune să faci exerciții fizice acasă cu obiecte care îți sunt la îndemână