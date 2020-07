Carmen de la Sălciua ”lovește” cu o nouă inervenție estetică! Nu-s buzele, nasul sau sânii, ci…

18:50

Cristina Spătar a fost programată pentru o operație delicată și deja a vorbit cu medicul care va coordona întreaga intervenție chirurgicală. Azi, în cadrul unui interviu, artista a povestit cum s-a ajuns să treacă printr-un asemenea moment. Citește și: Cristina Spătar, transformată din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum “Regina R&B” | FOTO Cristina Spătar, programată […] The post Cristina Spătar, programată pentru o operație delicată: “Am emoții. Am mai făcut o intervenție”. Ce s-a întâmplat cu artista appeared first on Cancan.ro.