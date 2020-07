Nasrin, într-o postură incredibilă. Vedeta a mâncat o ceapă ca pe măr. FOTO

02:10

Un adevărat fenomen al sportului maghiar, Krisztina Egerszegi a fost cea mai tânără campioană olimpică din istoria natației, după ce a cucerit aurul la Jocurile de la Seul din 1988, la numai 14 ani. Singura înotătoare care a câștigat cinci medalii olimpice de aur în probele individuale, ea a deținut recordul mondial al probei de […]