Karmen merge la psiholog și a vorbit sincer despre motivul pentru care a decis să facă terapie: “Devenind mamă, mi-am dat seama că…”

Reprezentații lanțului de supermarketuri PENNY informează clienții că trebuie să returneze cât mai repede posibil produsul „OUĂ 30 M". Un urma unor analize, în ouăle respective specialiștii au găsit salmonella, iar această bacterie poate provoca afecțiuni grave. „Stimati clienti, PENNY vă informează cu privire la rechemarea și returnarea produsului „ OUĂ 30 M ". București, […]