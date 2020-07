Ada Solomon, producător de film: “A fost un model de solidaritate a breslei felul în care am reușit noi, cineaștii, să căutăm soluții eficiente pentru a merge mai departe”

13:00

Noul Suzuki Across are la bază modelul Toyota RAV4 și va ajunge pe piața europeană în această toamnă. Across dispune de un sistem format dintr-un motor pe benzină de 2,5 litri cu 185 CP și două unități electrice alimentate de o baterie cu capacitate de 18.1 kWh. Modelul cu o lungime de 4.635 de mm […]