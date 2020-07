Antonia, victima unei înșelătorii! Iubita lui Alex Velea și-a alertat apropiații și fanii

09:00

Clienții nu au voie momentan să servească masa și în interioriul restaurantelor, conform actualelor restricții. Premierul Ludovic Orban a explicat condițiile în care această restricție s-ar putea ridica. „În măsura în care se ajunge la o întelegere legată de un set de reguli care să fie asumate şi de reprezentanţii HoReCa, noi avem disponibilitatea să […]