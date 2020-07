Fotbal: Finala Cupei Germaniei se va disputa pe Stadionul Olimpic din Berlin până cel puţin în 2025

16:30

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu, s-a arătat nemulţumit de faptul că meciul din deplasare cu CSM Poli Iaşi se va disputa la ora 13:00, el declarând într-o conferinţă de presă online că jucătorii merită mai mult respect din partea celor care programează partidele din Liga I."Ne aşteaptă o deplasare foarte grea, în primul rând pentru că ora este neobişnuită, ora 13:00. Eu am mai spus, ar trebui mai mult respect pentru jucători, pentru sănătatea lor, pentru că nu e uşor să joci din 3 în 3 zile. Cu toate astea văd că nimeni nu ţine cont. În schimb toată lumea vrea spectacol, vrea calitate. Însă cei care programează meciurile pun astfel de ore. Dar suntem programaţi şi vom juca, deşi nu va fi uşor", a spus Grozavu, conform paginii oficiale de Facebook a grupării covăsnene."Întâlnim o echipă în mare suferinţă, mă refer ca număr de puncte. Sunt ferm convins că vor fi motivaţi 100%. CSM Poli Iaşi e o echipă pe care am întâlnit-o deja de 3 ori în acest sezon. Îi cunoaştem potenţialul, are jucători buni, valoroşi şi un antrenor cu foarte mare experienţă care nu mai are nevoie de nicio prezentare (n.r. - Mircea Rednic). Aşa că sunt convins că va fi o partidă foarte, foarte grea. Apoi, după trei zile vom juca meciul de Cupa României tot cu Iaşi. Dar până atunci e acest meci de campionat care şi pentru ei, dar şi pentru noi, e foarte important", a adăugat antrenorul.Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe întâlneşte, duminică, de la ora 13:00, în deplasare, formaţia CSM Poli Iaşi, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-out-ului Ligii I.