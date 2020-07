Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iulie 2020. Vărsătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate

12:50

Joi, în jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina, județul Maramureș au fost sesizați cu privire la faptul că la o mănăstire este ținut în captivitate un pui de căprioară. Polițiștii Secției 4 s-au deplasat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă și au cerut sprijin polițiștilor din cadrul […]